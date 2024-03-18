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Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ 17 марта

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17 марта на выборах президента России проголосовали 763 634 избирателей Алтайского края, сообщили в ведомстве.

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ 17 марта

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень.

Явка на 18:00 составила 51,68% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

Выборы президента проходили по всей стране с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов были выдвинуты четыре человека: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

17 марта состоялся последний день голосования.

Ранее алтайский Избирком рассказал о явке на выборы президента за 16 марта.

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Взято отсюда
18.03.2024

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Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ 17 марта

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ…

17 марта на выборах президента России проголосовали 763 634 избирателей…

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