реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему полицейскому из Барнаула

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему полицейскому из Барнаула

Денис Самосенко похитил у граждан в общей сложности 47 млн рублей. Теперь он отправится в колонию на больший срок.

Ещё в 2021 году, будучи сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Денис Самосенко активно занимал деньги у знакомых под хороший процент якобы для инвестирования в бизнес. Рассказывал, что занимается торговлей зерном, кормами, углём, переработкой, доставкой еды. Затем уволился из органов, перестал выходить на связь с потерпевшими и скрылся в другом регионе. За мошенничество в особо крупном размере Октябрьский суд Барнаула приговорил экс-полицейского к 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, которым Самосенко должен был выплатить 20 млн рублей. Приговор они сочли достаточно мягким. В итоге краевой суд на этой неделе исключил одно из смягчающих обстоятельств: то, что молодой человек якобы намеревался добровольно возместить гражданам всё похищенное. Так что, по вступившему в силу приговору краевого суда, бывший полицейский получил уже 4 года колонии общего режима.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости горно алтайска и республики алтай ,

горняк22 телеграм
Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж” Полицейская машина / Фото:…

Узнать больше
Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования…

Узнать больше
Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp