Алтайский край подготовился к прохождению весеннего паводка

На протяжении последних лет в регионе ведется серьезная работа по подготовке к прохождению весеннего половодья. В частности, для защиты населенных пунктов развита система гидротехнических сооружений.

Успешно выполняют свою функцию ГТС в микрорайоне Зеленый Клин Бийска, Чарышском и Красногорском районах. Создается система ГТС в Краснощековском районе. Ее строительство завершится в текущем году, на эти цели направлены более полумиллиарда рублей федеральных средств.

«Убежден, что мы сегодня находимся в полной готовности даже к самым сложным ситуациям, которые можно прогнозировать по нескольким причинам — малоснежная зима, оттепели, сильные морозы. Возможно, вода пойдет верхом. Не первый год мы в крае сталкиваемся с этими ситуациями, изучаем их развитие, совершенствуем меры реагирования. Жителей края хочу заверить, что мы держим руку на пульсе», – сказал в своем интервью ТВ «Вести-Алтай» Виктор Томенко.

Он отметил важность выстраивания работы всех сил и средств: от системы оповещения до реагирования.

На случай возникновения ЧС, вызванных паводком, в резервном фонде предусмотрены финансовые средства. В крае подготовлено более 400 пунктов временного размещения на 60 тысяч человек.

На подходе к населенным пунктам создаются различные сооружения. Так, в 2023 году завершили строительство берегоукрепительного сооружения на Чумыше в Тальменском районе стоимостью 96 млн. рублей. Завершили капитальный ремонт ГТС в Родинском районе на 44 млн рублей.

Также в прошлом году увеличили пропускную способность реки Сентелек в Чарышском районе, с опережающими темпами завершили расчистку р. Поперечной в Советском районе.

Сегодня подготовлена проектная документация для строительства защитных сооружений в 2025–2026 годах в Яровом и селе Сростки Бийского района.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , лента новостей горного алтая и республики ,