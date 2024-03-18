Алтайский край показал рекордный процент голосования за Владимира Путина за свою историю

Алтайский край сделал свой главный выбор, подавляющее большинство избирателей в крае отдали свои голоса за Владимира Путина. По предварительным данным, за действующего руководителя государства проголосовали почти 900 тыс. человек, то есть 84,88% наших земляков из числа принявших участие в президентских выборах. Это рекорд по количеству голосов «за» на президентских выборах Алтайском крае.
Выборы в Барнауле.
Алтайский край постоянно увеличивает показатели на выборах президента, голосуя за Путина. Если в 2012 году только около 57% проголосовали за Владимира Владимировича, то в 2018 уже 65%. А в 2024 году процент тех, кто выбрал действующего президента вырос практически на 20%. Это говорит о сплоченности народа вокруг лидера России, о том, что сегодняшний результат выборов в регионе — это неоспоримый факт доверия жителей Алтайского края курсу нашего президента, направленного на развитие страны во всех сферах.
Напомним, что до этого самая высокая доля голосовавших за Владимира Путина в нашем регионе была в 2004 году, когда его сторонников было чуть более 67%. Итог голосования на выборах президента в марте 2024 года в Алтайском крае можно по праву считать историческим. При этом явка тоже была довольно высокой, почти 60% избирателей.
Тех, кто выразил свое мнение о том, чтобы нашей страной руководил Владимир Путин, становится больше и в нашем крае, и в России в целом. По данным ЦИК после обработки 99,23 %, за действующего президента проголосовали 87,33 % избирателей страны.
В Сибири Алтайский край показал высокий результат по вкладу в победу Владимира Путина, заняв пятое место по количеству проголосовавших за действующего главу государства на выборах среди всех регионов СФО:
Кемеровская область — 1 732 303,
Красноярский край — 1 221 986,
Новосибирская область — 1 166 606,
Иркутская область — 961 950,
Алтайский край — 890 885,
Омская область — 848 544,
Томская область — 375 123,
Республика Хакасия — 244 379,
Республика Тыва — 180 902,
Республика Алтай — 98 447.
Наш край показал еще один рекордный в масштабах страны результат: мы оказались в пятерке лучших по ДЭГ. Результат голосования по новой для РФ системе дистанционного электронного голосования в Алтайском крае один из самых высоких, так как нашему региону, одному из немногих в России, уже доверяли тестировать этот современный способ волеизъявления в 2023 году на губернаторских выборах. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Вот как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ:
Московская область — 799 тыс.,
Ростовская область — 352 тыс.,
Свердловская область — 291 тыс.,
Нижегородская область — 266 тыс.,
Алтайский край — 260 тыс.,
Новосибирская область — 229 тыс.,
Чувашия — 225 тыс.,
Челябинская область — 216 тыс.,
Пермский край — 182 тыс.,
Воронежская область — 178 тыс.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ опубликовала данные голосования за 17 марта.
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Взято отсюда
19.03.2024