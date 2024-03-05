Алтайский край стал лидером в Сибири по числу открытых вакансий

Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Эксперты проанализировали, в каких кадрах сейчас работодатели нуждаются больше всего, а также на каких специалистов в Алтайском крае заметнее всего вырос спрос в феврале

Алтайский край стал лидером в Сибири по динамике активности работодателей, сообщила служба исследований портала hh.ru .

В феврале здесь было открыто на треть больше вакансий, чем год назад, +32,8%. На втором месте – Новосибирская область (+32,2%).

В Алтайском крае, по данным исследования, удвоилось число вакансий для специалистов по страхованию. По сравнению с прошлым годом, заметнее всего выросло число предложений о работе для специалистов из сферы “Стратегии, инвестиции, консалтинг”, их количество выросло более чем вдвое: +114% вакансий в феврале 2024 к февралю 2023. При том, что таких специалистов рынку нужно не слишком много: на их долю приходится лишь 0,7% вакансий от всех активных в крае.

22 февраля, 13:06 Алтайский край обогнал Москву в рейтинге перспективности трудоустройства

По словам аналитиков, оценивая регионы, они учитывали медианную предлагаемую зарплату, уровень безработицы, прожиточный минимум для трудоспособных и другие показатели

На втором месте по росту – административный персонал и курьеры (+64%), на третьем – маркетологи (+50,6%). Далее в списке специалистов, на которых активно растет спрос, – кадры из направлений “Искусство, развлечения, массмедиа” (+50,2%), “Управление персоналом, тренинги” (48,7%), “Наука, образование” (+46,9%), “Рабочий персонал” (+41,6%), “Строительство, недвижимость” (+40,9%), “Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты” (+40,6%) и “Страхование” (+38,8%).

Снижение количества вакансий наблюдается лишь в одном направлении – “Медицина, фармацевтика” (-13% вакансий год к году).

Самые востребованные кадры в Алтайском крае – рабочий персонал, на его долю приходится 26% от всех активных предложений в регионе. На втором месте – менеджеры по продажам (22%), на третьем – специалисты из сферы производства (18%). Первую пятерку самых востребованных работников замыкают строители (17%) и специалисты из транспортной сферы, прежде всего водители и машинисты (15%).

Меньше всего вакансий открыли для соискателей из сферы страхования (0,1%), индустрии красоты и спорта (0,4%).

Ранее власти назвали количество безработных жителей Алтайского края.

Взято отсюда.

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