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Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России

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Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России

Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России

Сегодня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая журналистам рассказали, как пройдет празднование 150-летнего юбилея художника и общественного деятеля Николая Рериха в Алтайском крае, которое отмечается в 2024 году, а также презентовали юбилейную символику.

Как отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова , в 2024 году в более чем 40 городах России запланированы события, посвященные юбилею Николая Рериха. В их числе, крупные выставочные проекты в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, театрально-концертные постановки на площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Но центром празднования, учитывая насыщенность и состав мероприятий, станет Алтайский край.

«Заместитель председателя нашего оргкомитета, ученый и исследователь творчества Рериха Владимир Росов сказал, что центр празднования 150-летия смещается из центра России на Алтай. Потому что те мероприятия, которые у нас запланированы, очень серьезные и масштабные. Мы разделили основные события на два блока. Первый стартует уже в апреле, а второй, конечно, так или иначе связан с днем рождения Николая Константиновича, и пройдет в октябре», – рассказала Елена Безрукова.

Так, 13 апреля в Государственном музее истории искусства, литературы и культуры Алтая откроется выставка культурных ценностей, а на площадке Музея «Город» будет представлена выставка подлинных работ Николая Рериха из Музея Востока (г. Москва). В краевой филармонии пройдет презентация концертной программы, 15 апреля начнет свою работу научная конференция «Сибирь – страна великого будущего». Также предполагается, что 15 апреля – в Международный день культуры – во всех школах Алтайского края пройдет классный час или урок, посвященный личности Николая Рериха.

В октябре в Государственном художественном музее будет представлена выставка художников Илзе Рудзите и Леопольда Цесюлевича. Кроме этого, откроется выставка работ алтайских художников, которые были созданы по итогам Рериховских пленэров.

Празднование 150-летия Николая Рериха в крае намерены активно поддержать и туристические компании региона. Как рассказала начальник отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Марина Танкова, в этом году продолжится работа по созданию проекта «Парк Рериха» на территории Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». И 28 апреля в рамках фестиваля «Цветение маральника» состоится его открытие. Также прорабатывается возможность включения мест, связанных с наследием Рериха, в туристические маршруты региона.

Специально к юбилейному году Рериха в Алтайском крае была разработана фирменная символика. По словам дизайнера Романа Новожилова, для ее создания использовались несколько составляющих – портрет Николая Рериха, написанный его сыном Святославом. Также в образное решение вошли пейзажи художника и знаменитый знак Рериховского движения. В символике использованы яркие сочные цвета, которые присутствуют в картинах Рериха.

Сувенирная продукция будет вручаться почетным гостям, также ее можно будет приобрести в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и на культурно-туристических событиях.

Взято отсюда.

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