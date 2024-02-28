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Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Алтайский край в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Команде Алтайского края вручил диплом заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Костюченко за прогресс в реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2023 года.

Оценка работы субъектов РФ в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев – достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, выполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью

В Алтайском крае национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года. За четырехлетий период было обновлено порядка 2,4 тысяч км дорог на региональной дорожной сети и в городских агломерациях. В текущем году планируется обновить еще более 185 км. К концу 2024 года доля дорожной сети достигнувших нормативных показателей на краевых дорогах должна достигнуть – 51,31%, городских – 86,75%.

Взято отсюда.

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