Алтайский край вошел в топ-5 регионов страны по объемам производства гороха

В 2023 году алтайские аграрии произвели почти 238 тысяч тонн гороха. По данным Росстата это первый результат в Сибири. На наш регион приходится более четверти общесибирских объемов производства культуры. В масштабах страны Алтайский край – на четвертой позиции.

В первой пятерке регионов-лидеров по производству этой зернобобовой культуры: Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Алтайский край, Новосибирская область.

Подчеркнем, что в последние годы горох для нашего региона входит в число перспективных экспортных культур.

Взято отсюда.

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