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Алтайский край возмутила попытка болгарских политиков «отменить» солдата «Алешу»

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Алтайский край возмутила попытка болгарских политиков «отменить» солдата «Алешу»

Очередная попытка отменить исторические факты, связанные с Россией, в эти дни происходит в Болгарии. Надо сразу сказать: предложение снести памятник солдату «Алеша» – не решение болгарского народа, или жителей отдельно взятого города. Это не итоги соцопроса. Не массово подписанное прошение. Так что же происходит и почему именно у нас, в Алтайском крае, «инициатива» вызвала резкую реакцию?

Что происходит?

Федеральные СМИ сообщают — депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение перенести памятник «Алеша», что равно его разрушению. Ранее подобное произошло с памятником Советской армии в Софии. Депутаты утверждают: перемещение памятника «является моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

А теперь для тех, кто не в курсе, почему эта попытка «дисквалификации» памятника, установленного еще в 1957 году, вызвала резкий негатив у жителей Алтайского края. Прообразом 11-метрового каменного русского солдата-освободителя «Алеша» стал наш с вами земляк Алексей Иванович Скурлатов, который до последних своих дней прожил в Косихинском районе. Скурлатов после тяжелого ранения в 1944 году был переведен в связисты и восстанавливал телефонную линию Пловдив — София. У него была масса наград. Он часто бывал в Болгарии как гость в советское, и уже в постперестроечное время. В Алтайском крае его помнят и чтят, в школе села Налобиха есть его музей.

Будет ли «Алеша» стоять в Болгарии и дальше – большой вопрос: памятник, видимый почти из любой точки города и его окрестностей, ряд евродепутатов выбрал в качестве политического триггера. Почему алтайский солдат именно сейчас стал раздражать политиков, кому реально нужен его снос – этим вопросом сейчас задаются совершенно разные жители нашего региона.

В чем едины блогеры, общественники и политики?

В том, что ситуация неадекватная, циничная и – дикая. И с человеческой, и с исторической точки зрения. В том, что происходящее никакого отношения не имеет ни к интересам жителей Болгарии, ни к морали, ни к этике. Первый зампредседателя краевого Совета ветеранов АКОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Чикильдик искренне возмущен очередной попыткой снести памятник. Он говорит: исторически сложилось так, что Россия является страной-освободительницей Болгарии, но правящая верхушка дважды ввергала свою страну в мировые войны против России на стороне Германии.

«Вот и сегодня, пытаясь вытравить благодарную память своего народа к нашей стране и её роли в своей истории, они всеми силами методически уничтожают материальные доказательства этой освободительной миссии России… Надеюсь на благоразумие и мудрость православного болгарского народа, что он не допустит воплощения в жизнь этого варварского плана и наш «Алеша», как и прежде, будет стоять над Пловдивом как символ России и её роли в освобождении Европы от фашизма», — подчеркивает Чикильдик.

С ним полностью согласен и председатель Совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексей Суханов. Он говорит: у человека сначала отнимают прошлое, и вместе с ним отнимают память, люди, не имеющие знаний об истории своей страны, ее исторической ценности, как правило, не имеют будущего. «Снос памятника – это лишение знания о настоящих друзьях, освободителях, кому обязаны своим существованием как нации», — отмечает он. Блогер Александра Кротова из Барнаула, известная четкой патриотической позицией, грустно иронизирует на своей странице – наверное, у болгарских депутатов нет других проблем?

«Знаете, чем объясняют грязную подмену истории и вот эту попытку убить память о советских воинах? Он якобы, памятник этот, слишком большой и видно его из всех уголков города. А это как-то неприятно… Неприятно им, понимаете? А памятники, наверное, нужно где-то в лесу ставить, чтобы тонкую евродушу не штормило», — пишет Саша.

«Алеша» должен стоять

В этом уверен депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он был лично знаком с Алексеем Скурлатовым и говорит о нем с большой теплотой. Бессарабов подчеркивает: разрушение памятника недопустимо. К слову — на «Алешу» не единожды покушались. Весной 2022 года наш депутат уже направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой взять под защиту и не допустить попыток осквернения или сноса монумента.

«Тогда общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас. От имени земляков с Алтая обращаюсь к жителям Пловдива встать на защиту памятника нашему Алеше. Тем более, что инициатива его возведения принадлежит болгарскому народу. И пусть простые болгары заставят свою власть помнить и уважать нашу общую братскую историю!», – обращается Бессарабов в своем аккаунте к болгарам.

Чем закончится эта история – пока непонятно. Ожидается, что предложение о «переносе» (читайте – об уничтожении) памятника депутаты в Пловдиве рассмотрят на сессии 17 января. Остается надеяться, что разум победит. И в попытке депутатской «заботы о народе» жители Болгарии увидят то, чем эта циничная инициатива на самом деле является.

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Взято отсюда.

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