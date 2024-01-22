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Алтайский таможенник отказался брать взятку в размере 1000 долларов США

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Алтайский таможенник отказался брать взятку в размере 1000 долларов США

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Алтайская таможня

1000 долларов США предложили сотруднику Ташантинского таможенного поста за ввоз из Монголии легкового автомобиля без проведения надлежащего таможенного контроля.

Двое иностранных граждан лично передали таможеннику взятку, после чего были задержаны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя), сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Взято отсюда.

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