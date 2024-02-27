Алтайским бойцам в госпиталях Санкт-Петербурга помогают получить региональные выплаты

С 21 по 22 февраля делегация Сибирского федерального округа посетила раненых участников СВО из Алтайского края, находящихся на лечении и реабилитации в госпиталях Санкт-Петербурга.

В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы, с которыми сталкиваются бойцы. Собрана информация для передачи в профильные органы региона с целью получения ими региональных выплат и других видов поддержки.

Николай Борисенко, директор представительства Алтайского края в Москве, вручил военнослужащим памятные сувениры.

В работе делегации принял участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Олег Денисенко.

По поручению губернатора Виктора Томенко продолжается оказание помощи бойцам из Алтайского края, которые проходят лечение в госпиталях. Работа находится на особом контроле заместителя председателя правительства края – руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталия Снесаря.

Сотрудники постоянного представительства Алтайского края в Москве уточняют списки земляков-военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях столицы и других субъектов центральной и северо-западной части страны.

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