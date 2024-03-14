Несовершеннолетнего подростка, участвовавшего в расправе, поместят в центр временного содержания

13 марта 2024, 11:20463Написать комментарий

На жителя Алтая, безжалостно расправившегося над котятами в Волчихе, завели два уголовных дела — за жестокое обращение с животными и вовлечение несовершеннолетних в преступление, говорится в пресс-релизе регионального МВД.

Сотрудник ведомства подтвердил NGS22.RU, что речь идет о расстреле котят в Волчихе. В начале марта в Сети появилось шокирующее видео расправы: на кадрах подросток со своим взрослым приятелем издевался над животными в доме. У мальчика в руках был пневматический пистолет, а пол — забрызган кровью.

Старшему фигуранту дела 33 года, ранее он уже был судим за грабеж и кражу. Подросток, участвовавший в истязании животных, еще не достиг возраста уголовной ответственности — 13-летнего мальчика поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних и поставят на профилактический учет.

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Взято Источник

14.03.2024