Алтайскую летную школу отремонтировали по федеральной программе

22 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в алтайской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова.

Недавно в летной школе завершился ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Фото: Андрей Каспришин На его проведение направили из федерального и краевого бюджетов более 36,5 миллионов рублей. Огромные средства вложил бывший курсант школы Сергей Заставнюк.

Фото: Андрей Каспришин Работы велись с апреля 2023 года, выполнен не только капитальный ремонт, но и произведена реконструкция некоторых помещений школы. В школе обновили актовый зал, появился Центр детских инициатив, закуплено новое учебное оборудование, оргтехника и мебель, в том числе для зоны отдыха в центре «Точка роста». Впервые в школе оборудована зона коворкинга.

– Летная школа относится к краевым учреждениям и поэтому она финансируется из краевого бюджета. Школа выпустила более трех тысяч воспитанников. Время диктует свои правила, техника и оборудование должны совершенствоваться, ремонтироваться здание. Далее будем думать про интернат. Он тоже требует вложений. Капитальный ремонт сделан хорошо, все продумано до мелочей. Это значит, что бюджетные деньги нашли свое правильное применение. Кроме того, воспитанники школы показывают достойные результаты. Выпускники востребованы по всей стране. А коллектив педагогов, который сформировался за годы, демонстрирует высокий профессионализм.

Директор алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Сергей Дживанширович Акопян отметил:

– Я просто скажу отзыв моих бывших курсантов, которые приезжают из вузов к нам в гости. Они сказали, что таких классов, как у нас в летной школе, нет нигде. Они оборудованы по последнему слову науки и техники. Учебный корпус мы сделали, теперь будем совершенствовать спортивную базу, интернат. Планов на ближайшие 2-3 года громадье. В стране таких школ, как у нас 6. Мы гордимся своими выпускниками. Среди них два генерала, три слушателя Академии Генштаба. Я дождусь, пока в нашей школе кто-нибудь станет главкомом ВВС!

У воспитанников летной школы тоже есть свои мечты.

– Я учусь в школе-интернате уже 1,5 года. Ее не зря называют школой для настоящих мужчин. Она дает опыт, который больше нигде не приобретешь. Дальше я хочу продолжить учиться на пилота гражданской авиации. Мечтаю летать на боингах, – поделился Александр Орлов.

Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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