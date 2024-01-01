Анонс соревнований с участием алтайских спортсменов с 1 по 7 января 2024 года

3-9 января: Краевые соревнования по шахматам среди женщин «Алтайская зима», г. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».
5 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Динамо-Алтай» – «Кристалл» (Саратов) г. Барнаул, пр.Социалистический, 93, МСК «Титов Арена».
5-7 января: Краевые соревнования XLIV спартакиады спортивных школ Алтайского края 2024 по виду спорта лыжные гонки среди юношей и девушек 13-14, 15-16, 17-18 лет, Алтайский район, с. Алтайское, ЛБК «АлтайSKIй».
6 января: Краевые соревнования по шахматам «Рождественский кубок» г. Барнаул, ул.Советская, 4, КГБУ «Краевой шахматный клуб».
6-7 января: Кубок Алтайского края по рыболовному спорту, Алтайский край, Троицкий район, оз. Уткуль.
6-7 января: Чемпионат края по лыжным гонкам, г. Барнаул, ЛБК АУОР ул.Власихинская. 69 л.
7 января: «Всероссийская хоккейная лига – Кубок Шелкового пути (ВХЛ-А) сезона 2023/2024», «Динамо-Алтай» – «Тамбов», г. Барнаул, пр.Социалистический, 93, МСК «Титов Арена».
Взято отсюда.
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