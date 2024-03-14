Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

В Алтайском крае с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Антон Котяков принял участие в коллегии Министерства социальной защиты Алтайского края, на которой подвели итоги деятельности в сфере социальной защиты населения за год, а также в двухсторонней встрече с губернатором.

Основные итоги деятельности в сфере социальной защиты населения в 2023 году озвучила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Она сообщила, что в Алтайском крае выстроена комплексная система мер социальной поддержки жителей региона. В 2023 году на социальные выплаты и услуги для жителей края, включая расходы Социального фонда, направлено почти 60 миллиардов рублей. Уже сегодня прогнозируют увеличение финансирования в текущем году в связи с новыми поручениями Президента России.

Фото: Антон Червяков В работе коллегии приняли участие руководители краевых социальных учреждений. Почетной грамотой Правительства Алтайского края наградили начальника управления социальной защиты населения по г. Новоалтайску и Первомайскому району Светлану Вальковскую.

– 100 тысяч граждан из трех муниципальных образований получают у нас меры социальной поддержки. В этом году их оказано на сумму около 1 млрд рублей. Одно из основных направлений в нашей работе – поддержка семей с детьми. У них пользуется спросом такая мера социальной поддержки, как материальная помощь на основании социального контракта. Мы начали работу по заключению социальных контрактов с 2020 года, и ежегодно количество граждан, желающих его заключить, растет. Малоимущие граждане могут получить материальную помощь на трудоустройство, организацию личного подсобного хозяйства, ведение бизнеса. В 2020 году мы заключили 112 социальных контрактов, а в 2023 году – 642 контракта. Благодаря социальному контракту открыты швейные мастерские, солоны красоты, пошив одежды, свадебных нарядов, – рассказала Светлана Вальковская.

Антон Котяков отметил, что Министерство труда и социальной защиты РФ выстроило с Правительством края эффективное взаимодействие.

– Ваш регион принимает активное участие в пилотных проектах. В частности, Алтайский край уже с 2021 года участник проекта по системе долговременного ухода за пожилыми людьми. И сегодня в своем Послании президент России указал на необходимость расширения практики долговременного ухода по Российской Федерации. На эти цели в бюджете предусмотрено около 280 млрд рублей, – говорит Антон Котяков.

Также на коллегии обсудили вопросы межведомственной работы в части реализации проекта по заключению с населением социальных контрактов.

– Показатели по заключению социальных контрактов в крае высокие. Мы будем и дальше работать в этом направлении, так как проект по поручению президента страны продлили до 2030 года. Субъекты РФ получат финансирование на его реализацию в два раза больше, чем раньше. Это позволит расширить охват населения. Кроме того, Алтайский край войдет в программу комплексной модернизации центров занятости. С 2026 года программа будет запущена. И центры занятости начнут модернизировать по единому стандарту, – пообещал министр.

В целом Антон Катюков отметил, что с учетом озвученных президентом РФ поручений в Послании Федеральному Собранию, регионам есть еще над чем работать.

– Нужно и дальше расширять охват населения по системе долговременного ухода за пожилыми людьми, развивать услуги населению в виде социального контракта. Есть куда двигаться с точки зрения оптимизации медико-социальной экспертизы для людей с ограничением по здоровью. Мы сегодня обсуждали вопросы организации Социального фонда на территории края. И здесь важно межведомственное взаимодействие. В регионе в этом плане работа выстроена эффективно. Виден тренд на снижение безработицы в крае, уровня бедности, хорошие результаты работы по созданию рабочих мест. Именно такой работы и ждут от регионов, – сказал Антон Котяков.

Фото: Антон Червяков Виктора Томенко рассказал о результатах двухсторонней встречи с министром РФ.

– Антон Олегович – куратор нашего края по индивидуальной программе социально-экономического развития. Я доложил об итогах работы Правительства в течение четырех лет. За четыре года мы обещали создать 1800 рабочих мест. Создали более 3 тыс. рабочих мест. Планировали привлечь около 3,5 млрд внебюджетных инвестиций, привлечено в 4,5 раза больше. До конца реализации программы, рассчитанной на 5 лет, будем поддерживать малый и средний бизнес, а также продолжим привлекать инвестиции и увеличивать число рабочих мест. Программа дает хорошие результаты, и мы заинтересованы в ней. 5 млрд рублей, которые выделены по данной программе, мы направили на решение социальных и инфраструктурных вопросов, – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Губернатор выразил благодарность от лица жителей края Министерству труда и социальной защиты РФ за решение о строительстве нового корпуса Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов на 80 коек в Барнауле. На эти цели выделено 636,5 миллиона рублей. Это большое подспорье в укреплении материально-технической базы края.

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Взято отсюда.

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