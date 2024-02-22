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Апелляция ужесточила приговор барнаульскому экс-полицейскому по делу о мошенничестве на 47 млн рублей

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Апелляция ужесточила приговор барнаульскому экс-полицейскому по делу о мошенничестве на 47 млн рублей

Алтайский краевой суд рассмотрел жалобы потерпевших на приговор первой инстанции по делу 31-летнего бывшего полицейского Дениса Самосенко, которого признали виновным в особо крупном мошенничестве более чем на 47 млн рублей. Как сообщили «Банкфаксу» участники заседания, экс-правоохранителю в итоге ужесточили приговор, доведя срок заключения до четырех лет.

Как сообщалось ранее, в начале ноября прошлого года Дениса Самосенко  признали  виновным в том, что он под видом инвестиций в свой «бизнес» привлек больше 47 млн рублей от восьмерых знакомых и распорядился ими по своему усмотрению. По ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) его приговорили к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Самосенко ущерб, который он нанес четверым потерпевшим: 5,5 млн рублей в пользу Евгения Талейрана, 5,4 млн рублей в пользу Дмитрия Яковлева, 7,9 млн рублей он должен возместить Филиппу Колесову и 900 тысяч рублей — Александру Шиляеву. Остальные потерпевшие, насколько известно, не заявляли гражданские иски.

На этот приговор поступило шесть жалоб от потерпевших и одна — от адвоката. 22 февраля в Алтайском краевом суде состоялось их рассмотрение. Как стало известно «Банкфаксу», апелляция решила изменить вердикт первой инстанции, исключив из числа смягчающих обстоятельств будто бы имевшее место намерение Самосенко возместить ущерб всем потерпевшим. В итоге ему усилили наказание до четырех лет заключения в колонии общего режима. В остальном приговор остался неизменным. Таким образом, он вступил в законную силу.

Взято отсюда.

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