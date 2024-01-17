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Арестован 20-летний житель города Бийска, который оказал финансовую поддержку украинским террористам

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Арестован 20-летний житель города Бийска, который оказал финансовую поддержку украинским террористам

17 января — ИА SM.News .  Сотрудниками органов Федеральной безопасности арестован молодой бийчанин, решивший из Алтайского края оказывать финансовую поддержку украинским диверсионным подразделениям. В частности речь идет о спонсировании террористических структур, созданных на деньги украинского правительства с целью проведения диверсионных террористических мероприятий на приграничных территориях Российской Федерации.

Источник фото: Фото редакции

«Установлено, что, являясь участником Интернет-сообщества украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России, гражданин принял решение оказать финансовую помощь на приобретение террористической организацией беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против Российской Федерации. Для этих целей он со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Ему предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» — сообщили подробности в пресс-группе УФСБ по Алтайскому краю.

В настоящее время продолжается следствие по возбужденному уголовному делу. Выясняются все обстоятельства, которые лягут основой обвинительного заключения для вынесения обоснованного судебного решения.

Взято отсюда.

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