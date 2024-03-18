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Авто в жесть — пострадавших нет: очередное ДТП на Алтае

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Авто в жесть — пострадавших нет: очередное ДТП на Алтае

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в 15:30 на автодороге К-03 (сообщение «Змеиногорск – Рубцовск»).

По предварительной информации, водитель 1996 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота-Виста» со стороны города Рубцовска в сторону города Змеиногорска, на 32 километре трассы выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Сканиа» (водитель — мужчина 1988 года рождения).

На место дорожно-транспортного происшествия для разбирательства выезжал экипаж сотрудников Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только транспортные средства.

Взято отсюда.

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