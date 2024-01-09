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Автобус из Казахстана улетел в кювет на алтайской трассе

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Автобус из Казахстана улетел в кювет на алтайской трассе

Вечером 8 января сотрудники МЧС спасли застрявших в кювете пассажиров автобуса из Казахстана.

Инцидент произошел на границе Топчихинского и Алейского районов на автодороге А-322. Автобус двигался маршрутом Усть-Каменогорск-Новосибирск. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте находился расчет 51 пожарно-спасательной части, тяжёлая техника от ДРСУ. Автобус вернули на трассу, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

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