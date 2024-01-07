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Банки будут возвращаться клиентам украденные деньги по новым правилам

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Банки будут возвращаться клиентам украденные деньги по новым правилам

В 2024 году банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме. Соответствующие изменения в закон вступают в силу с 25 июля 2024 года.

Закон, разработанный при участии Банка России, призван противодействовать хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии.

Согласно новому закону, банк должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента, если такой случай установлен законом.

Также банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов, пишет РБК.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года мошенники украли у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 3,6 млрд руб., из этой суммы банки вернули потерпевшим только 5,5% средств.

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