“Барнаул должен стать самым комфортным”: как прошел отчет мэра Вячеслава Франка

Глава города Вячеслав Франк представил на заседании Барнаульской городской Думы итоги работы администрации за 2023 год и поставил задачи на 2024-й

2023 год был для Барнаула сложным, но и знаменательным. В краевой столице завершили долгожданную “стройку века” – реконструкцию путепровода на Новом рынке, основательно взялись за модернизацию системы общественного транспорта и расселение из аварийного жилья. Основные итоги года глава города Вячеслав Франк подвел в ходе отчета, который представил на заседании БГД 5 марта. Градоначальник выделил основные достижения Барнаула в прошлом году и обозначил проблемы, которые найдут свое решение в 2024-м.

Барнаул – это люди

Особое внимание в своем докладе Вячеслав Франк уделил горожанам – их роли в развитии краевой столицы и помощи, которую они оказывают фронту:

“Барнаул – это прежде всего люди, добросовестно работающие на предприятиях, в больницах и школах. Это предприниматели, строители, воспитатели, все, кто вносит свой вклад в развитие нашего города и края. Особая роль сегодня у военных. Они – герои нашего времени, с оружием в руках вставшие на защиту национальных интересов России“.

Мэр города отметил, что сегодня барнаульцы делают все необходимое, чтобы обеспечить военным надежный тыл, поддерживают их близких, помогают жителям новых территорий и по зову своего сердца направляют в зону спецоперации продовольствие, оборудование и технику.

Время роста экономики

Индекс промышленного производства превысил общероссийский уровень – городской показатель вырос на 3,8%. Многие производители в 2023-м увеличили объемы выпускаемой продукции, активно занялись импортозамещением и выходом на новые рынки.

Значительные результаты, как отметил Франк, удалось достичь в металлургии, производстве вагонов, оборудования, пищевых продуктов, оптики и электроники. При этом санкции повлияли на снижение выпуска резиновых и пластмассовых изделий, производство кожи и бумаги.

Что касается инвестиционной активности, то больше всего средств в прошлом году вложили в обрабатывающее производство, энергетику, связь и социальные объекты. Весомый вклад в развитие Барнаула внесло и привлечение инфраструктурных кредитов.

“Виктор Петрович Томенко подчеркнул, что Барнаул должен стать самым комфортным городом Сибири. Слова нашего губернатора подкреплены реальными делами. Только в прошлом году краевые власти выполняли в Барнауле 14 социально-значимых проектов в области дорожного строительства, медицины, образования, культуры и спорта. В этом году объем вложенных в город средств планируется увеличить на 27%“, – отметил Франк.

Отчет Вячеслава Франка Фото: Виталий Барабаш Кадры и зарплаты

Значимый результат года – сохранение стабильной ситуации на рынке труда, считает глава города. В Барнауле наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. При этом все еще сохраняется дефицит квалифицированных кадров.

По словам Франка, растущей экономике нужны сотрудники, которые умеют работать на современном производстве. И определенные шаги в решении кадрового вопроса уже делаются. К примеру, за два года для городских предприятий по федеральному проекту переподготовки планируют обучить более 500 специалистов.

Также продолжается работа по повышению оплаты труда. Как отметил мэр города, на крупных и средних предприятиях уровень средней зарплаты превысил 56 тысяч рублей, но он по-прежнему отстает от других “столичных” городов СФО. На особом контроле также находится поэтапное повышение оплаты труда бюджетников.

Строительные лидеры

В 2023-м году Барнаулом достигнут плановый показатель по вводу жилья. По словам градоначальника, каждый день в городе строили по 17 квартир. Помимо этого вырос и ввод частных домовладений – показатель 2022-го оказался перевыполнен в полтора раза. .

“Барнаул – в числе лидеров столичных городов Сибири по строительству жилых помещений. Однако нам необходимо работать на перспективу. Предстоящие изменения регионального законодательства в части масштабных инвестиционных проектов и работа над Генпланом дадут дополнительный импульс комплексному развитию территорий“, – считает Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

При поддержке правительства края Барнаулу удалось досрочно выполнить программу по расселению домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Свои жилищные условия смогли улучшить более 4 тысяч горожан.

Помимо этого из домов, которые признаны аварийными после 2017-го, жильцов расселяют за счет средств городского бюджета. И в прошлом году на эти цели власти направили более 700 млн рублей, что позволило расселить 600 барнаульцев.

Также город выделяет деньги на снос аварийного жилья, чтобы в дальнейшем использовать эти площадки для комплексного развития территорий. “Пилотным местом комплексного развития станет микрорайон Поток. С участием инвесторов там планируется реализовать масштабный проект реновации“, – рассказал Вячеслав Франк.

Еще в Барнауле проводят капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2023 году на обновление 79 зданий выделили более 500 млн рублей, а в текущем году власти намерены направить на капремонт 100 домов более 1 млрд рублей.

Дороги улучшаются

Особое внимание городские власти уделяют развитию дорожной инфраструктуры. В прошлом году строительные и ремонтные работы проводили на 48 участках, в том числе в пригороде и частном секторе. И как отметил Франк, темпы их восстановления продолжают расти, во многом благодаря инициативам местных жителей.

Долгожданным событием 2023-го стало завершение реконструкции моста на Новом рынке. В настоящее время строится самый крупный региональный объект последних лет – развязка на шоссе Ленточный бор.

При этом глава города обратил внимание на зимнее содержание улиц, которое осложнилось из-за погодных аномалий.

“Этой зимой острой проблемой стал гололед. Чтобы в будущем не допустить подобной ситуации, необходимо объединить усилия дорожной службы, управляющих компаний и ТСЖ. Не должны остаться в стороне и предприниматели. Обращаюсь к депутатам с просьбой оказывать помощь администрациям районов в организации этой работы“, – заявил Вячеслав Франк.

Отчет Вячеслава Франка Фото: Виталий Барабаш Транспорт “хромает”

На обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета Барнаула выделили порядка 600 млн рублей, в этом году – 750 млн. Однако, как отметил градоначальник в своем отчете, это не решает проблемы отрасли в полном объеме.

“Работа городского пассажирского транспорта вызывает справедливую критику горожан. Но и у перевозчиков есть ряд проблем, тормозящих развитие отрасли: недостаток водителей и кондукторов, рост затрат на топливо и запчасти, отсутствие средств на обновление подвижного состава“, – отметил Франк.

По его словам, для решения этих вопросов мэрия заключила долгосрочные контракты на обслуживание 17 автобусных маршрутов. Эти контракты, в том числе предусматривают покупку нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета, до 2030-го в Барнауле собираются обновить четверть автобусов, которые выходят на линию.

Также за счет краевых средств для Барнаула закупили 10 новых трамваев, часть из которых уже вышла на маршруты. При поддержке регионального правительства в город поступит 41 автобус. Для их эксплуатации на базе “Горэлектротранса” создают автоколонну.

Комфортная жизнь

Франк отметил, что город продолжает преображать зеленые зоны. В прошлом году работы проводились на территории трех больших парков – “Центральный”, “Изумрудный” и “Юбилейный”. Совместно с предпринимателями город восстановил сквер на улице Приречной. В этом году в Барнауле возьмутся за реконструкцию еще одного крупного объекта – парка имени Ленина.

Улучшать облик краевого центра позволяет и ремонт дворов, который ведут по нацпроекту “Жилье и городская среда”. При софинансировании жителей за несколько лет удалось обновить 529 территорий, из них 63 – в прошлом году.

“В городе на протяжении двух лет работает механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям определять, как расходовать бюджетные средства для развития территорий. Уже выполнено 47 проектов. Это яркие примеры успешного взаимодействия граждан и органов власти“, – подчеркнул Франк.

Галина Буевич и Вячеслав Франк Фото: Виталий Барабаш Детский вопрос

Также строятся детские образовательные учреждения. В прошлом году в городе открыли детский сад на 330 мест. И сейчас, по словам мэра, в Барнауле обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования.

Количество малышей и школьников, особенно в новых микрорайонах, ежегодно растет. И перед властью, как отметил глава города, стоит задача сократить дисбаланс между жилой и социальной застройкой, чтобы все юные барнаульцы могли учиться в учреждениях по месту жительства.

Особенно это касается растущего Индустриального района. С 2017 года в этой части города построили пять школ, в том числе в микрорайоне Спутник – ее завершили в прошлом году, достраивается новый корпус школы во Власихе.

“Сейчас в Индустриальном строится еще одно учреждение образования. Это сократит дефицит школьных мест, но полностью проблему не решит. Уже готова проектная документация на восемь школ и три пристройки к школам. Уважаемые депутаты, мы должны приложить максимум усилий для воплощения этих проектов в жизнь“, – заявил в ходе своего отчета Вячеслав Франк.

Как никогда важна сплоченность

Барнаул стал первым городом в крае, где создали муниципальный центр управления. По словам Франка, его основная задача – оперативно реагировать на обращения барнаульцев.

На контроле находятся вопросы, которые поступают от семей участников СВО. В администрации для этого создали контактную группу и штаб по оказанию помощи таким семьям, работает комиссия.

Особое внимание уделяется детям военных: сегодня малыши бесплатно посещают детсады, а ученики получают питание в школах. Также для них организуют экскурсии, концерты и другие мероприятия.

“В городе выстроена система, позволяющая оказывать необходимую помощь семьям наших бойцов. В этой работе участвуют общественники, предприниматели, депутаты, органы власти, неравнодушные граждане. Сейчас, как никогда, для всех нас важны единство и сплоченность“, – заявил Вячеслав Франк.

Как оценили отчет мэра

Глава фракции “Единая Россия” в Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов заявил, что отчет главы – в первую очередь подведение итогов совместной работы исполнительной и представительной власти.

По его словам, основные задачи, которые были стояли перед администрацией города в 2023 году, выполнены. В частности, было своевременно открыто движение по мосту на проспекте Ленина, в Барнауле приступили к реформе системы городского пассажирского транспорта, досрочно завершили этап федеральной программы по расселению жилья.

Вячеслав Перерядов Фото: Виталий Барабаш

Это в беседе с журналистами отметила и председатель БГД Галина Буевич:

“Мы видим, что в городе растут налоговые и неналоговые доходы. В 2023 году они превысили 11 млрд рублей. Выполнен и такой показатель, как обеспеченность расходов. Радуют показатели в экономике. В отчете прошлого года были положения о том, что необходимо повышать зарплату, индекс промышленного производства, развивать инфраструктурные проекты. С удовлетворением отмечаем, что это было достигнуто“.

Депутаты и общественники также отметили, что в Барнауле организована системная работа по поддержке бойцов СФО и их семей. Руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк поблагодарил за работу комиссии по оказанию помощи семьям участников СВО, которая была создана по инициативе Вячеслава Франка.

“Комиссия активно взаимодействует с семьями и алтайским реготделением Государственного фонда Защитники Отечества, адресно помогает по различным аспектам совместно с районными администрациями Барнаула. Низкий поклон за проявленную заботу и внимание к семьям бойцов“, – отметил Войтюк.

Сергей Войтюк Фото: Виталий Барабаш

Он также оценил командную работу горожан, предпринимателей и администрации по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО и освобожденных территорий.

Победитель регионального конкурса “Учитель года Алтая”, учитель физкультуры барнаульского лицея № 73 Данил Белов выступил на заседании от Ассоциации молодых педагогов города. Он подчеркнул, что 2023 год – Год педагога – был наполнен важными событиями и изменениями, которые окажут долговременное влияние на будущее детей.

“Любой проект, конкурсное движение, мероприятие муниципального уровня невозможно без поддержки со стороны администрации города. Благодаря этой поддержке созданы условия для развития наставничества. Сообщество учителей Барнаула положительно оценивает и благодарит работу администрации за оказание помощи и содействие всей системе образования“, – отметил Белов.

Взято отсюда.

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