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Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

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Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка. Победителями стали 32 предприятия и организации города.

В конкурсе приняли участие 69 предприятий и организаций города. Они представили на суд жюри свои оригинальные новогодние украшения, которые украсили фасады зданий, витрины магазинов и торговые центры.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности» первое место заняло ИСК «Союз». Второе место досталось ООО «Алтайский завод прецизионных изделий», а третье – ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих продовольственные товары» победителем стал гастромаркет готовой еды «Днем с Огнем». Второе место занял магазин «Гастроном», а третье – магазин «888».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары» первое место досталось ТЦ «Красный». Второе место занял магазин «Te amo», а третье – букетная студия «Флакон».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление торговых центров» победителем стал ТРЦ «Galaxy». Второе место досталось ТЦ «Москва», а третье – ТЦ «Майский».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление автоцентров» первое место занял автоцентр «Юг». Второе место досталось автоцентру «Европейские технологии-Сибирь», а третье – автоцентру «Ростсельмаш».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление административно-офисных зданий» победителем стала гостиница «Колос». Второе место заняла гостиница «Улитка», а третье – стоматология «Ортодонт-центр».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания» первое место заняло кафе «Шампур». Второе место досталось кофейне «Coffee monkey», а третье – кафе «Шашлычный двор».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания» первое место занял автоцентр «Макк». Второе место досталось автосервису «FitService».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов» первое место занял павильон «Дымок». Второе место досталось павильону «Цветы», а третье – павильону «Цветы» ИП Бордонова С.В.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление витрин предприятий потребительского рынка» первое место занял салон «Флорис». Второе место занял салон «Дом цветков», а третье – салон «Орион».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление салонов цветов» первое место занял салон цветов «Тюльпан». Второе место занял салон цветов «Родена», второе место также заняла студия цветов «Азалия», а третье место – салон цветов «1001 Роза».

В номинации «Лучшая фотолокация» победил салон цветов «Don buton». Фото: Администрация Барнаула Фото: Администрация Барнаула Фото: Администрация Барнаула Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

Фото: Администрация Барнаула

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