Барнаульца, бегающего раздетым по городу, проверяют на причастность к убийству

Сегодня в Барнауле на улице Матросова очевидцы сняли полуголого парня, который гнался с окровавленным ножом за молодым человеком.

Зрелище это не для слабонервных, прохожие были напуганы погоней с холодным оружием. Этого же человека в одних шортах сняли на путепроводе в районе Нового рынка. Буйного горожанина задержали. Сейчас следком устанавливает его причастность к убийству в одной из квартир на Матросова, где как раз сегодня был обнаружен труп 18-летнего молодого человека с многочисленными ножевыми ранениями. Предварительно известно, что перед трагедией компания из трех человек употребляла наркотические средства. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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