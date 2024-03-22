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Барнаульца отправили в колонию строгого режима за воровство сыра из «Марии-Ра»

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Барнаульца отправили в колонию строгого режима за воровство сыра из «Марии-Ра»

Барнаулец, уже будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, вновь его повторил.

Осенью 2023 года в период между 9 и 10 утра он пришел в «Марию-Ра» на улице Юрина и взял с витрины несколько сыров: две пачки маасдама, три пачки твердого и семь пачек «Российского» сыра. Продукты он разложил по карманам куртки и вышел из магазина. Общая сумма ущерба составила 1383 рубля.

На судебном заседании он полностью признал вину и в содеянном раскаялся. Суд приговорил барнаульца к четырем месяцам лишения свободы, но путем частичного сложения двух его преступлений окончательный срок составил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу мужчина пробудет под стражей.

Взято отсюда.

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