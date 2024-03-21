Барнаульца отправили в колонию за воровство сыра из “Марии-Ра” 

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Суд принял во внимание, что мужчина уже был наказан за аналогичное преступление, но это не помешало ему совершить кражу снова

Житель Барнаула в магазине “Мария-Ра” набил карманы куртки сыром и прошел мимо кассы. Это было не первое его нарушение закона, поэтому суд приговорил мужчину к сроку за решеткой, сообщили “Толку” в прокуратуре Железнодорожного района.

Барнаулец, уже будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, вновь его повторил. Осенью 2023 года в период между 9 и 10 утра он пришел в “Марию-Ра” на улице Юрина и взял с витрины несколько сыров: две пачки маасдама, три пачки твердого и семь пачек “Российского” сыра.

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Изначально сельчанин нацелился на металлические качели, однако они ему не поддались. После этого он приметил резные фонари, которые легко сдались под его весом

Продукты он разложил по карманам куртки и вышел из магазина. Общая сумма ущерба составила 1383 рубля.

На судебном заседании он полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Как пояснила помощник прокурора района Мария Чупина, суд приговорил барнаульца к четырем месяцам лишения свободы, но путем частичного сложения двух его преступлений окончательный срок составил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу мужчина пробудет под стражей.

Ранее в Барнауле работники “Ярче!” задержали вора , который засунул в карманы верхней одежды четыре банки кофе.

Взято отсюда.

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