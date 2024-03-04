Барнаульца, угрожавшего подростку ножом в маршрутке, отправили в колонию строгого режима

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Барнаула, который в июне 2023 года угрожал избиением 16-летнему парню и демонстрировал ему нож. Инцидент произошёл в автобусе маршрута № 27.

Свои противоправные действия мужчина продолжил и после того, как он вместе с подростком покинул общественный транспорт. Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, избежать трагедии удалось благодаря тому, что потерпевшему удалось скрыться от преследователя.

Ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабёж мужчину признали виновным в хулиганстве (213 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Взято отсюда.

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