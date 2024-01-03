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Барнаульцев приглашают на занятие по фигурному катанию: его проведет профессиональный тренер

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Мастер-класс бесплатный, нужны только коньки

Барнаульцев приглашают на занятие по фигурному катанию: его проведет профессиональный тренер

Жителей краевой столицы приглашают на мастер-класс по фигурному катанию в парк «Изумрудный». В телеграм-канале парка говорится, что тренировка пройдет 4 января в 13:00.

Занятие проведет тренер и кандидат в мастера спорта Юлия Чебанова. Она ставит на коньки не только взрослых, но и детей с двух лет.

— Вы научитесь не только стоять и кататься на коньках, но и выполнять некоторые простые элементы этого прекрасного зимнего вида спорта, — обещает Чебанова.

Мастер-класс бесплатный. Для тех, у кого нет коньков, работает прокат. NGS22.RU уже писал, сколько он стоит в «Изумрудном».

— Прокат коньков в будни — 400 рублей в час, в выходные — 450 рублей в час, безлимит на день — 600 рублей, гардероб — 100 рублей, помощник фигуриста (для детей) — 250 рублей в час.

Если прийти в «Изумрудный» не получится, можно выбрать другой каток. Цены, адреса и режим работы всех — в материале по ссылке.

Взято Источник
03.01.2024

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