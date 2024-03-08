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Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

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Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Самое дорогое счастье у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Источник фото: unsplash.com

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди жителей разных городов России и выяснил, сколько рублей в месяц им нужно для счастливой жизни.

Так, барнаульцы оценили счастье в 190 тысяч рублей. В сентябре прошлого года эта сумма равнялась 177 тысячам руб., а в марте 2023 – 165 тысячам рублей.

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Мужчинам при этом необходимо больше денег, чем женщинам — 244 тысячи против 189 тысяч рублей соответственно.

Больше всего денег для счастья нужно москвичам (267 тысяч рублей в месяц), жителям Владивостока (250 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей).

Взято отсюда.

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