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Барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта

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Барнаульцы заметили, что с повышением оплаты за проезд маршруток стало меньше. Об этом сообщает Barnaul 22.

Барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта

Маршрутки в Барнауле.

Горожанка отметила, что обычно садится на конечной маршрута №27. По ее словам, на это остановке обычно стоит сразу несколько автобусов. Но теперь ей приходится ждать, когда приедет хотя бы одна.

При этом салон сразу забивается людей.

Жители надеются, что власти обратят внимание на данную проблему.

Ранее стало известно, что произошло с новыми трамваями в Барнауле и когда они выйдут на линию.

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Взято отсюда
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