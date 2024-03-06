Барнаулец 25 лет не общался с матерью и объявился за наследством

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Мужчина вовремя не принял наследство и через суд заявил о продлении срока, так как якобы не знал, что его мать умерла. Суд в полном объеме требований отказал

Житель Барнаула после смерти матери обратился в суд с иском о признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования. Однако суд отказал. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как выяснилось, мужчина не общался с матерью 25 лет и даже не сразу узнал, что ее не стало. У женщины осталась квартира, на которую он и решил претендовать. Между тем срок принятия наследства уже истек — прошло более пяти лет.

Барнаулец потребовал восстановления срока “по причине незнания о смерти близкого человека”. Суд оставил требование без удовлетворения в полном объеме, так как незнание о смерти наследодателя не может быть основанием для восстановления срока вступления в наследство.

Суд установил, что сын знал, где живет его мать, мог с ней поддерживать отношения и “при наличии должной осмотрительности и заботливости” мог своевременно узнать о времени и месте открытия наследства, и, соответственно, реализовать свои наследственные права.

Ранее житель краевой столицы лишился недвижимости из-за долга по алиментам на пожилую мать.

Взято отсюда.

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