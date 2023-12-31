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Барнаулец хотел стал инвестором, но в результате потерял личные сбережения

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Барнаулец хотел стал инвестором, но в результате потерял личные сбережения

Накануне в отдел полиции по Барнаулу обратился 57-летний местный житель, который сообщил, что мошенники похитили у него 32 тысяч рублей.

Мужчине поступил звонок от якобы сотрудника банка, который предложил вложить деньги в инвестиции и получить с этого неплохую прибыль.

Барнаулец согласился и стал следовать всем указаниям незнакомца. Пройдя по присланной ссылке, доверчивый горожанин лишился 32 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное.

«Полиция призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, действуют мошенники. Совершать необдуманные вложения граждан побуждает желание быстрого и легкого заработка», — предупреждают в региональном ГУ МВД.

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Взято отсюда.

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