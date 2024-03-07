Барнаулец пойдёт под суд за попытку вывезти из страны краснокнижных кречетов

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту покушения на контрабанду краснокнижных птиц. В ряде преступлений обвиняются 50-летний житель Москвы и 53-летний гражданин иностранного государства.

По данным следствия, в 2022 году инстранец, достоверно зная, что в России кречеты занесены в Красную книгу и их добыча запрещена, решил незаконно приобрести несколько особей с целью их дальнейшей контрабанды.

Он попросил помочь двух своих знакомых, один из которых проживал в Барнауле. В декабре 2022 года барнаулец договорился с жителем Камчатского края о поставке пяти кречетов стоимостью более 11 млн рублей.

Действуя в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками Пограничных управлений ФСБ России, в Барнаул для транспортировки птиц за границу, приехал житель Москвы. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны.

Кречетов передали экологам, и после реабилитации птицы были выпущены в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Уголовное дело в отношении жителя Барнаула выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от органов следствия.

На имущество обвиняемых — денежные средства в сумме более 85 000 долларов наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

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