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Барнаулец устроил дебош на судебном участке

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Барнаулец устроил дебош на судебном участке

Для рассмотрения дела об административном правонарушении жителя города Барнаула доставили в один из судебных участков мировых судей. Находясь на первом этаже помещения, мужчина курил сигарету и громко высказывался в адрес работников суда, мешая осуществлению правосудия. На неоднократные замечания судебного пристава не реагировал, вступил с ним в словесные пререкания. Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района города Барнаула признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Взято отсюда.

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