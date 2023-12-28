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Барнаульская семья просит обратить внимание на паллиативное отделение для детей

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Барнаульская семья просит обратить внимание на паллиативное отделение для детей

Пугающие кадры о состоянии девочки родители прислали сегодня в нашу редакцию.

У 16-летней Эвелины – ДЦП и гидроцефалия, питание она получает через гастростому. Сейчас ребёнок находится в детской горбольнице №7, на базе которой развёрнуто единственное в Барнауле паллиативное отделение для детей. Девочку госпитализировали туда с высокой температурой. Семья утверждает, что в стационаре дочь кормили некачественной едой, после чего у неё открылась рвота, попавшая в лёгкие. После ребёнка перевели в реанимацию, и там, со слов отца, снова произошёл инцидент с питанием: девочке, у которой, в довершение всего, непереносимость лактозы, давали неподходящую смесь, хотя родители привезли нужное питание. А когда к пациентке пустили родных, то они увидели ещё и глубокие пролежни. Как нам сообщили в Минздраве, инцидент сейчас на контроле у главного педиатра края; накануне был собран консилиум. Родители Эвелины общаются со многими семьями, где растут дети с паллиативным статусом, и утверждают, что жалоб на работу отделения очень много. Мы будем следить за развитием событий.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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