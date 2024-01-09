Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульские детсады разослали родителям приказ о повышении оплаты — насколько она вырастет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Мнения родителей разделились: кто-то за, другие — устали от роста цен

Барнаульские детсады разослали родителям приказ о повышении оплаты — насколько она вырастет

Комитет по образованию отправил в детские сады приказ об увеличении суммы оплаты за присмотр и уход за детьми. Копией документа поделилась читательница NGS22.RU.

С 1 января 2024 года ежемесячная плата за полный день в детском саду составит 2820 рублей. Для сравнения: в 2023 году плата за полный день в детских садах Барнаула равна 2700 рублей, то есть подорожание составит 120 рублей. Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием поднимут с 900 рублей до 940 рублей. Последний раз родительскую плату в Барнауле повышали 1 января 2023 года. Тогда прибавка составила сразу 35%: с 2000 до 2700 рублей.

Барнаульские детсады разослали родителям приказ о повышении оплаты — насколько она вырастет

— Родителям предлагают ознакомиться с копией приказа о повышении оплаты за детский сад и поставить свою подпись. В принципе, считаю это правильным, особенно если учитывать, сколько сейчас стоят продукты. Пусть увеличат оплату за детский сад, только бы продолжали хорошо кормить детей, — говорит мама дошкольника Светлана.

— В магазин зайти невозможно — всё дорожает. Коммуналка взлетела, бензин. Еще и в садик приходишь, и там тоже просят больше платить. В прошлом, кажется, году повышали уже, может, хватит, — рассказывает папа дошкольника Николай.

— У нас путевка на полдня, поэтому садик подорожает всего на 40 рублей. Жаловаться идти куда-то мыслей нет, — говорит мама двухлетки Анастасия.

Взято Источник
09.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix