Мнения родителей разделились: кто-то за, другие — устали от роста цен

Комитет по образованию отправил в детские сады приказ об увеличении суммы оплаты за присмотр и уход за детьми. Копией документа поделилась читательница NGS22.RU.

С 1 января 2024 года ежемесячная плата за полный день в детском саду составит 2820 рублей. Для сравнения: в 2023 году плата за полный день в детских садах Барнаула равна 2700 рублей, то есть подорожание составит 120 рублей. Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием поднимут с 900 рублей до 940 рублей. Последний раз родительскую плату в Барнауле повышали 1 января 2023 года. Тогда прибавка составила сразу 35%: с 2000 до 2700 рублей.

— Родителям предлагают ознакомиться с копией приказа о повышении оплаты за детский сад и поставить свою подпись. В принципе, считаю это правильным, особенно если учитывать, сколько сейчас стоят продукты. Пусть увеличат оплату за детский сад, только бы продолжали хорошо кормить детей, — говорит мама дошкольника Светлана.

— В магазин зайти невозможно — всё дорожает. Коммуналка взлетела, бензин. Еще и в садик приходишь, и там тоже просят больше платить. В прошлом, кажется, году повышали уже, может, хватит, — рассказывает папа дошкольника Николай.

— У нас путевка на полдня, поэтому садик подорожает всего на 40 рублей. Жаловаться идти куда-то мыслей нет, — говорит мама двухлетки Анастасия.

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09.01.2024