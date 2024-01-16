Барнаульский ледовар поделился секретами своей работы в канун профессионального праздника

16 января во всём мире отмечают День ледовара, иначе говоря – заливщика льда. «Катунь 24» пообщалась с одним из представителей профессии.

Источник фото: Катунь 24

Думаете, секрет успеха «зимних» видов спорта только в упорных тренировках и качественной экипировке? Как бы не так! Не менее важен лёд. Неровная поверхность может подвести даже самого опытного. Кто же отвечает за состояние ледовой площадки? Знакомьтесь, ледовар. Иными словами – заливщик льда. В барнаульской «Титов-арене» им работает Олег Григорьев уже 3 года.

«С детства интересовался хоккеем, всегда на матчи ходил, потом ребятишек своих водил. Видел я ледозаливочную машину, которая выезжает, заливает после каждого периода. Друг работал здесь, пригласил попробовать – сначала непривычно было, конечно», — поделился заливщик льда «Титов-Арены» Олег Григорьев.

Помогает Олегу в нелегком деле специальное устройство – ресурфейсер – ледовый комбайн. Изобрел его американский инженер Фрэнк Замбони. Как раз в день его рождения – 16 января – и стали отмечать праздник. В 1940 году Фрэнк с братом построили самый большой в США каток, он пользовался большим спросом, времени на очистку поверхности уходило непозволительно много. А в 1949-ом мужчина изобрел машину, современный аналог которой, мы видим на всех, как минимум, крупных ледовых площадках.

«Когда выезжаешь на площадку, вообще останавливаться нежелательно. Потому что горячая вода у нас в машине, если остановишься, она может по инерции немного вытечь. Лед растопить. Нежелательно вообще! 9 минут примерно уходит, надо уложиться в этом время. Чтобы залить всю площадку полностью, вообще норматив 9 минут», — рассказал заливщик льда «Титов-Арены» Олег Григорьев.

В Барнауле ресурфейсер очищает лед «Титов-Арены» площадью 50 на 30 метров.

Взято отсюда.

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