Барнаульский завод отгрузил заказчику партию двигателей для боевых машин

С начала СВО предприятие «Барнаултрансмаш» увеличило выпуск готовой продукции и за неполных три месяца текущего года отгрузил почти в 1,5 раза больше двигателей, чем за аналогичный период прошлого года.

Недавно завод поставил заказчику новую партию дизельных двигателей для боевых машин пехоты. Перед отправкой каждый дизель проходит обязательное тестирование и приемку военными представителями, уточнили в Минпромэнерго.

На сегодняшний день «Барнаултрансмаш» – центр компетенций, обеспечивающий изготовление и поставку потребителям дизельных двигателей, сборочных единиц и запасных частей к ним для проведения капитальных и других видов ремонтов, а также сервисного обслуживания.

«Увеличению объемов производства способствует и появление нового участка, который специализируется на диагностике и ремонте дизелей. Предприятие работает в круглосуточном режиме. В начале 2024 года предприятие получило очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, сотрудники будут осваивать новые операции, завод, тем самым расширять производство», – рассказал исполнительный директор предприятия Виктор Силивакин.

За 2023 году завод увеличил объем готовой продукции почти в 2,5 раза, в этом году завод продолжит наращивать объёмы производства в соответствии с потребностями и задачами Российской армии.

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