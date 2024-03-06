Барон Суббота и шутки в сердечко. 11 событий в Барнауле, билеты на которые можно подарить 8 Марта

На 8 Марта можно подарить не только вещь, но и впечатление. Altapress.ru нашел несколько интересных вариантов в Барнауле.
Фильм "Адам и Ева".
Театр драмы
«Идеальный муж»
История лорда и леди Чилтерн — «идеальной» семьи английских аристократов. Сюжет завязывается, когда в их жизни появляется одно «но»: в виде женщины, которая угрожает разоблачить добропорядочность главы семейства.
Сцена из спектакля “Идеальный муж”
9 марта, 17:30,
16+
«Распутин»
Балет в исполнении Сергея Полунина, посвященный Григорию Распутину — одному из самых влиятельных людей в Российской империи. Одни считали его дьяволом, другие — святым. А каким увидите его вы?
Балет “Распутин” в Театре драмы.
28 марта, 19:00,
18+
Музыкальный театр
«Человек-амфибия»
Мюзикл о гениальном ученом, «морском дьяволе» и любви. Красивый и романтичный.
Спектакль “Человек-амфибия”.
8 марта, 17:00,
12+
МТА
«Тетки»
Забавная история двух пенсионерок, которые отстаивают старинный особняк в центре города. Этот дом — лакомый кусок для родственников и мошенников. Они мечтают выселить старушек и разбогатеть. Но старушки не промах.
“Тетки”.
8 марта в 17:00,
16+
Крепостной театр
«Три плюс кот»
Философская комедия про кота, который помогает своему хозяину устроить личную жизнь после развода.
Спектакль “Три плюс кот” в Крепостном театре.
9 марта в 18:00,
16+
«Премьера»
«Блондинка за углом»
Мелодрама о бывшем астрофизике, который устраивается грузчиком в универсам и влюбляется в хваткую продавщицу овощного отдела Надежду.
Фильм “Блондинка за углом”.
8 марта, 13:00,
12+
«Киномир»
«Адам и Ева»
Комедия о последней паре людей на Земле, перед которыми встает вопрос: как возродить человечество, если они друг другу не нравятся?
Фильм “Адам и Ева”.
В кино до 27 марта,
12+
«Онегин»
Экранизация романа Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении режиссера Сарика Андреасяна. Фильм с атмосферой начала 19 века, светских балов и деревенских полей.
Фильм “Онегин”.
В кино до 27 марта,
12+
Ресторан Lil Brazil
2rbina 2rista
Уральская группа «мутантов» представит самые взрывоопасные хиты в стиле вуду-панк.
Концерт 2rbina 2rista.
21 марта, 19:00,
18+
Standup Altai club
«Дамские угодники»
Концерт специально для дам от комиков Амира Шамсиева и Димы Бобровского.
Стендап-выступление Амира Шамсиева.
8 марта, 20:00,
18+
Еще одна идея
В Краеведческом музее Алтайского края можно посетить мастер-класс по рисованию цветов акварелью.
Акварель.
9 марта, 14:00,
10+
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Взято отсюда
06.03.2024