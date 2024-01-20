Бастрыкин поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

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Глава ведомства заинтересовался вопиющим случаем, который произошел в наукограде, и потребовал возбудить уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Бийске детей высадили из автобуса, сообщает Информационный центр СКР.

Ранее в СМИ и соцсетях рассказали , что 17 января этого года в Бийске двоих детей 8 и 10 лет высадили из автобуса из-за проблем с оплатой в связи с техническим сбоем в работе терминала. Ребёнок рассказала родителям, что приложила карту, но она не сработала. Тогда кондуктор якобы потребовала покинуть салон. По словам кондуктора, она сказала ребенку, что карта в стоп-листе, но из салона пассажира не высаживала.

В СУ СК России по Алтайскому краю начали процессуальную проверку.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Взято отсюда.

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