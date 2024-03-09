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Бастрыкин потребовал доклад об избиении пассажирки трамвая в Барнауле

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Бастрыкин потребовал доклад об избиении пассажирки трамвая в Барнауле

Фото: vk.com/alexander_bastrikin

В краевой столице за последние дни произошло два громких случая с избиениями людей. При этом в обоих инцидентах активную роль играют подростки

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о двух случаях избиения барнаульцев, сообщает Telegram -канал Следком.

Первый инцидент, который заинтересовал главу СК РФ, связан с травмированием подростка в школе. На перемене семиклассник подошел к своему однокласснику и ударил того молотком.

В итоге мальчик получил ушиб мягких тканей. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Глава ведомства потребовал представить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Во втором случае речь идет о нападении на жительницу Барнаула в трамвае. Женщину избили две девочки-подростка, после чего у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму

По данному факту идет процессуальная проверка. Именно о ее проведении и о всех установленных обстоятельствах главе алтайского СК Колесниченко предстоит доложит Бастрыкину.

Напомним, что об избиении женщины в барнаульском трамвае стало известно 8 марта. Сообщения же об ударе молотком подростка появились в Сети на день раньше.

Взято отсюда.

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