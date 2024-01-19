Бастрыкин требует от главы алтайского Следкома доклад о многострадальном доме на Партизанской

Дом не признали аварийным, а жильцов выставили на мороз в один день

Сегодня, 19 января, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от алтайского управления Следкома доклад о ситуации с домом на улице Партизанской.

Напомним, краевое СУ СКР проверяет, могла ли двухэтажка треснуть в нескольких местах из-за стройки рядом. В центре города, в шаге от многоквартирника (на улице Партизанской, 76), уже семь лет возводят ЖК «Жемчужина» — 16-этажный комплекс комфорт-класса.

Жильцы дома на улице Партизанской, 70б уверены, что власти города отдают земли застройщику. Хотя здание даже не признали аварийным, а людей выставили на мороз в один день. NGS22.RU разобрался в конфликте.

Бастрыкин поручил главе алтайского ведомства Игорю Колесниченко доложить о результатах процессуальной проверки.

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19.01.2024