Бдительные каменцы сдали пьяного водителя патрулю Росгвардии

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В одном из микрорайонов жители Камня-на-Оби заметили Toyota Corolla, водитель которой, как они подумали, был нетрезв. Позже это подтвердилось экспертизой

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Камню-на-Оби задержали водителя, который управлял своим автомобилем в нетрезвом виде, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.

Сообщение росгвардейцы получили от очевидцев, которые заметили подозрительного водителя в одном из микрорайонов. Получив описание автомобиля патруль приступил к поискам. Вскоре правоохранителям попалась похожая Toyota Corolla.

При проверке документов водителя иномарки выяснилось, что за рулем находился 52-летний местный житель, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного наряду ДПС. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит уголовное преследование и конфискация автомобиля.

Ранее в селе Михайловское сотрудники ведомства задержали 24-летнего жителя Новосибирска , причастного к совершению в Алтайском крае серии дистанционных мошенничеств.

Взято отсюда.

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