Беличья свадьба, Сочельник и сирены. Что произошло в Алтайском крае 6 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 января.
Главное за день в Алтайском крае.
- Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество.
- В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Смотрите расписание тут.
- В Алтайском крае за год пропало почти 150 детей.
- Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь.
- В Алтайском крае многодетным семьям установили пожарные сирены. 90 домов успели обезопасить в наступившем году.
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Взято отсюда
06.01.2024