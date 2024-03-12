Бензовоз опрокинулся около алтайского села и разлил дизель по Чуйскому тракту

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Алтай

Бензовоз лег на проезжую часть, перегородив собой трассу. На месте работали экстренные службы. Водителя авто передали медикам

Днем 12 марта в Республике Алтай в ДТП попал бензовоз Sitrak, сообщает пресс-служба местного МЧС.

Автомобиль ехал по Чуйскому тракту в Ташанту в Кош-Агачском районе. Однако около села Чаган-Узун бензовоз лег на бок, разлив дизельное топливо на проезжую часть.

В результате аварии пострадал водитель машины. Его передали бригаде скорой помощи.

На месте ЧП также работали пожарные и полицейские.

Ранее стало известно, что на Алтае водитель без прав влетел в стелу заправки и перевернулся. На мужчину составили административный протокол.

Взято отсюда.

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