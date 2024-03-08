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Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло на Алтае

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 марта.

Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло на Алтае

Главное за день в Алтайском крае.

  • Сама дата — 8 марта — уверенно доказывает, что в регион окончательно и бесповоротно пришла весна. Возможно, еще покусаются морозы. Тем не менее, теплый старт дан. Это доказывает мартовская оттепель.
  • Прекрасную половину человечества традиционно поздравили политики Алтайского края.
  • В регионе прошла акция “Цветы для автоледи”. Сотрудники ГИБДД тормозили автомобили, которыми управляли женщины и дарили тюльпаны, билеты в цирк.
  • Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин.
  • В Барнауле запустят первое в Сибири массовое производство хризантем.

Получилась цветочная лента новостей — без дебошей и мордобоев, смертельных ДТП и катастроф. Словом, весне — дорогу.

И бонус — поздравительная инструкция от Altapress.ru.

На правах тамады дежурный по сайту поздравляет безумно красивых и сногсшибательных, ярких фонтанирующих и якобы тихоней — всех дам с праздником Весны. Низкий поклон мамам и бабушкам. Тепла, добра, света, девчонки!

Мужчины, берегите женщин!

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Взято отсюда
09.03.2024

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