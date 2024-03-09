Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные: посетить театр или кино, обсудить фильм про Елизавету II или прогуляться до парка «Изумрудный» (там концерт!). А еще можно сходить на шоу фокусов или смастерить милый домик в компании котиков.
Фильм «Italian Best Shorts 7: Быть женщиной».
Кино
Драмедия от Элены Беатриче, Джеймса Борта, Рафаэля Фарина Иссаса и других «Italian Best Shorts 7: Быть женщиной» в «Премьере» — 9 марта, 16:30, 16+
Испанский триллер от Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса «Границы безумия» в Галактике — 10 марта, 21:10, 16+
Фильм «Границы безумия».
Театр
«Зойкина квартира» в Театре драмы — 10 марта, 17:30, 18+
«Любовь и голуби» в Музыкальном театре — 9 марта, 17:00, 16+
«Удивительное путешествие кролика Эдварда» в Молодежном театре — 10 марта, 12:00, 6+
Спектакль “Удивительное путешествие кролика Эдварда”.
В Шишковку
Просмотр и обсуждение биографического фильма от Стивена Фрирза «Королева» в Шишковке — 9 марта, 13:00, 12+
В библиотеке им. В. Я. Шишкова (Шишковка).
Выставка
Персональная выставка Екатерины Шпанбергер «Магия красок» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 19:00, 12+
Краски.
В парк
Концертная программа «Романтика весны» на площадке у визит-центра парка «Изумрудный» — 8 марта, 14:00, 0+
Отдых в парке “Изумрудный”.
Для детей
Шоу фокусов «Абракадабра» в Крепостном театре — 10 марта, 13:00, 6+
Мастер-класс «Голландский домик» в котокафе Nikomur — 9 марта, 17:30, 12+
Мастер-класс “Голландский домик” в котокафе Nikomur.
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Взято отсюда
09.03.2024