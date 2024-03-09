Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные: посетить театр или кино, обсудить фильм про Елизавету II или прогуляться до парка «Изумрудный» (там концерт!). А еще можно сходить на шоу фокусов или смастерить милый домик в компании котиков.

Фильм «Italian Best Shorts 7: Быть женщиной».

Кино

Драмедия от Элены Беатриче, Джеймса Борта, Рафаэля Фарина Иссаса и других «Italian Best Shorts 7: Быть женщиной» в «Премьере» — 9 марта, 16:30, 16+

Испанский триллер от Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса «Границы безумия» в Галактике — 10 марта, 21:10, 16+

Фильм «Границы безумия».

Театр

«Зойкина квартира» в Театре драмы — 10 марта, 17:30, 18+

«Любовь и голуби» в Музыкальном театре — 9 марта, 17:00, 16+

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» в Молодежном театре — 10 марта, 12:00, 6+

Спектакль “Удивительное путешествие кролика Эдварда”.

В Шишковку

Просмотр и обсуждение биографического фильма от Стивена Фрирза «Королева» в Шишковке — 9 марта, 13:00, 12+

В библиотеке им. В. Я. Шишкова (Шишковка).

Выставка

Персональная выставка Екатерины Шпанбергер «Магия красок» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 19:00, 12+

Краски.

В парк

Концертная программа «Романтика весны» на площадке у визит-центра парка «Изумрудный» — 8 марта, 14:00, 0+

Отдых в парке “Изумрудный”.

Для детей

Шоу фокусов «Абракадабра» в Крепостном театре — 10 марта, 13:00, 6+

Мастер-класс «Голландский домик» в котокафе Nikomur — 9 марта, 17:30, 12+

Мастер-класс “Голландский домик” в котокафе Nikomur.

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Взято отсюда

09.03.2024