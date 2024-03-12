Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Белгороде, есть пострадавшие

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Повреждения от атаки беспилотника получил также второй этаж здания, где находятся кабинеты мэра и его заместителей. Пострадали две женщины, им оказывают медпомощь

Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Белгороде 12 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале . В Сети появились видео с места происшествия, на котором видны последствия нападения.

В результате удара поврежден фасад здания, выбиты несколько стекол и двери. Также пострадал второй этаж, где находятся кабинеты мэра города и его заместителей, передает Mash .

От атаки пострадали двое человек. Одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Им оказывают медицинскую помощь, на месте работают оперативные службы.

ВСУ уже не первый раз за день атакуют Белгородскую область. Так, днем 12 марта жители услышали звуки взрывов и стрельбы. Украинский дрон атаковал коммерческое предприятие, его из стрелкового оружия сбили сотрудники Росгвардии.

Кроме того, ночью и рано утром 12 марта беспилотники ВСУ массово атаковали регионы России. Так, в Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. В результате повреждения линии электропередачи без света остались семь сел.

Взято отсюда.

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