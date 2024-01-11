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Беспилотники атаковали три российских региона 11 января

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Беспилотники атаковали три российских региона 11 января

Фото: pixabay

В результате падения обломков и взрыва одного из беспилотников никто не пострадал. Всего известно о четырех БПЛА, атаковавших регионы

Три российских региона подверглись атакам украинских беспилотников ночью и утром 11 января. БПЛА сбили в Ростовской, Калужской и Тульской областях, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Так, на окраине Калуги утром взорвался беспилотник, повредив техническое сооружение насосной станции. Возгораний и пострадавших нет, на место прибыли оперативные группы, написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале .

Над территорией Каменского района Ростовской области сбили два беспилотника. Последствия на земле пока неизвестны, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ трижды атаковали несколько объектов в Орле. Два вражеских БПЛА атаковали нефтебазу, пострадали три человека. Второй удар беспилотника пришелся по предприятию “Орелэнерго”, а третий – на нежилой объект. Также взрывной волной от беспилотника выбило стекла в многоэтажке.

Взято отсюда.

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