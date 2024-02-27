Безвозмездный шанс на здоровье – диспансеризация

На прошлой неделе в Алтайском крае во время проведения тематической недели информированности о важности диспансеризации и профосмотров в рамках межсекторального взаимодействия состоялась научно-практическая конференция «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения, диспансерного наблюдения».

Конференция прошла при участии председателя комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимира Лещенко, заместителя председателя комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Лазарева, главных внештатных специалистов Минздрава Алтайского края, представителей образовательных и медицинских организаций. Очно в работе конференции приняли участие специалисты более 40 медицинских организаций края. В заочном формате к конференции присоединились специалисты первичного звена здравоохранения: участковые врачи-терапевты, фельдшеры ФАПов, врачи общей практики, заведующие терапевтическими отделениями.

В качестве докладчиков в мероприятии приняли участие Анна Ефремушкина – главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, Андрей Эйрих – главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике, Игорь Вихлянов – главный внештатный специалист онколог, специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера, ФГБОУ ВО АГМУ, Краевой клинической больницы, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

С докладом «Основные результаты работы по профилактике ХНИЗ в Алтайском крае за 2023 год» выступила главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный врач КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Репкина. Она почеркнула, что профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение». По словам Татьяны Викторовны, в 2023 году в ходе проведения диспансеризационной кампании впервые выявлено 55087 случаев заболеваний. Первое ранговое место в структуре выявленной заболеваемости заняли болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ (49,6%); на втором месте по частоте выявляемости – болезни системы кровообращения (23,4%); на третьем – болезни органов пищеварения (5,4%). Удельный вес злокачественных новообразований в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 1,4%.

Большое внимание было уделено вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания.

Для участников конференции работала выставка информационных материалов на профилактическую тематику.

Взято отсюда.

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