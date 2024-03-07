Бийчанин показал полицейским поддельные права

Сотрудники полиции Бийска задержали мужчину с поддельными водительскими правами.

Дорожные инспекторы остановили в переулке Шубенском автомобиль «Тойота Королла» и попросили шофера предъявить права на вождение. Документ 32-летнего бийчанина вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД. Бланк направили на экспертизу. По факту проверки завели уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса.

Экспертиза установила, что удостоверение отличается от образцов сертифицированной полиграфической продукции Гознака, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемый в ходе оперативно-следственных действий признал, что купил документ в сети. Правоохранители продолжают проводить необходимые следственные действия и экспертизы.

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