Бийчанин показал полицейским поддельные права

Сотрудники полиции Бийска задержали мужчину с поддельными водительскими правами.
Дорожные инспекторы остановили в переулке Шубенском автомобиль «Тойота Королла» и попросили шофера предъявить права на вождение. Документ 32-летнего бийчанина вызвал подозрения у сотрудников ГИБДД. Бланк направили на экспертизу. По факту проверки завели уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса.
Экспертиза установила, что удостоверение отличается от образцов сертифицированной полиграфической продукции Гознака, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Подозреваемый в ходе оперативно-следственных действий признал, что купил документ в сети. Правоохранители продолжают проводить необходимые следственные действия и экспертизы.
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